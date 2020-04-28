В России впервые купили машину в кредит через интернет

В Москве зарегистрирована первая онлайн-сделка по продаже автомобиля в кредит. Первым дилером, который смог продать машину таким образом стал «Рольф».

Какой именно автомобиль купил клиент пресс-служба банка ВТБ не уточняет.

Ранее эксперты предсказывали, что в России из-за пандемии коронавируса может закрыться до 30% автодилеров. Отмечалось, что пока автодилеры не совершают полноценных сделок по продаже автомобилей. Покупатель всего лишь бронирует машины, а получить их сможет только после окончания режима самоизоляции.