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В России впервые купили машину в кредит через интернет

00:23, 28.04.2020
В России впервые купили машину в кредит через интернет
Фото: realnoevremya.ru

В Москве зарегистрирована первая онлайн-сделка по продаже автомобиля в кредит. Первым дилером, который смог продать машину таким образом стал «Рольф».

Какой именно автомобиль купил клиент пресс-служба банка ВТБ не уточняет.

Ранее эксперты предсказывали, что в России из-за пандемии коронавируса может закрыться до 30% автодилеров. Отмечалось, что пока автодилеры не совершают полноценных сделок по продаже автомобилей. Покупатель всего лишь бронирует машины, а получить их сможет только после окончания режима самоизоляции.

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