В Татарстане автомобиль влетел прямо в дом

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В Алькеевском районе Татарстана автомобиль протаранил кирпичный сельский дом. От удара пристрой полностью развалился.

Случай произошел накануне в селе Базарные Матаки. Как сообщают пользователи, у водителя за рулем случился сердечный приступ. Он потерял сознание прямо на повороте, при этом нога осталась на педали газа. Мужчина погиб на месте.

При этом жители села рассказывают, что хозяин дома уже не раз сталкивался с тем, что водители не могут вписаться в поворот. Ранее ему уже приходилось чинить собственный забор.