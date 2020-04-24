В Казани росгвардеец задержал водителя, повредившего несколько машин

Фото: пресс-служба Росгвардии

Военнослужащий казанского специального моторизованного полка Росгвардии задержал нетрезвого автомобилиста, который повредил несколько машин.

Выйдя из магазина на ул. Восстания, росгвардеец обратил внимание на Lada Granta, которая отъезжала от припаркованной рядом Kia и задела иномарку. У последней сработала сигнализация. При этом водитель отечественной легковушки не остановился и поспешил уехать с места происшествия, а затем, когда пытался припарковаться неподалеку, задел еще один автомобиль.

В итоге росгвардеец задержал нетрезвого автомобилиста, отобрал у него ключи от замка зажигания и передал мужчину приехавшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.