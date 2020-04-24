Жители Татарстана могут оформить цифровые пропуска по всем 11 целям только на портале covid19.tatarstan.ru

Министерство цифрового развития РТ совместно с Ак Барс Банком разработало удобный личный кабинет для оформления цифровых пропусков на сайте https://covid19.tatarstan.ru.



Чтобы создать личный кабинет на портале, нужно указать данные паспорта и номер телефона. Жители республики, зарегистрировавшиеся в системе ранее через формат SMS, могут войти в свой личный кабинет через код, полученный в первом сообщении об успешном прохождении регистрации.

Для получения пропуска нужно выбрать цель из 11 представленных в списке. В веб-сервисе доступны две дополнительные цели — посещение парикмахерских и МФЦ. Одним из преимуществ онлайн-сервиса является скорость получения кода на выход. Он генерируется в личном кабинете в течение нескольких секунд. Также в личном кабинете можно посмотреть историю запросов на получение пропуска.

В личном кабинете на сайте самозанятые могут оформить пропуск на выход. Для этого нужно указать ИНН и выбрать цели для осуществления профессиональной деятельности: курьерская доставка, проезд к производственному помещению, закупка материалов/сырья, оказание услуг такси. По данным на 23 апреля, в сервисе зарегистрировались 2,9 тысячи самозанятых. Они запросили более 9 тысяч разрешений на выход. Чаще всего самозанятые выбирали 2-ю дополнительную цель — проезд к производственному помещению (3,4 тысячи разрешений).

На сайте https://covid19.tatarstan.ru/ (6+) опубликованы полезные информационные материалы — официальные документы о режиме самоизоляции в Татарстане, перечень официальных ресурсов о коронавирусе, список бесплатных сервисов для самообучения, развлечения и отдыха во время карантина.

Всего, по данным на 23 апреля, в сервисе цифровых пропусков зарегистрировались 1,2 млн жителей Татарстана. Сервис разработан Министерством цифрового развития РТ, Центром цифровой трансформации и Ак Барс Банком. За время действия сервиса татарстанцы запросили более 5,9 млн разрешений на выход. Самой востребованной причиной для получения пропуска является доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости. На втором и третьем месте — выезд в загородный дом и посещение кредитных организаций и почтовых отделений.

Консультацию по оформлению цифровых пропусков можно получить в контакт-центре по единому номеру: 8-800-250-90-33.

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