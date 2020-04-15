В Татарстане сломался учебный самолет при посадке

Сегодня утром в аэропорту Бугульмы учебный самолет Cessna 172 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Пилотом был курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. В результате жесткой посадки у самолета надломилась передняя стойки шасси. Сейчас устанавливается размер ущерба, причиненного собственнику воздушного судна.



На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор, следственная группа ЛОП Бугульма Казанского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ведомство начало проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Кроме того, взят на контроль ход проводимой следственными органами доследственной проверки.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, самолет принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. В Бугульминском районе РТ проводились учебно-тренировочные полеты.