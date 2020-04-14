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«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер с исчезающими сообщениями

14:56, 14.04.2020
«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер с исчезающими сообщениями
Фото: vk.com

«ВКонтакте» представила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me. Его пользователям доступны режим невидимки, установка собственного фона и исчезающие сообщения — этих функций нет в основном приложении.

Как сообщает пресс-служба соцсети, в дальнейшем эти функции могут появиться и в России в рамках основного приложения «ВКонтакте».

Также в мессенджере VK Me можно переводить деньги, звонить по видео и без, отправлять стикеры, фото и видео, записывать аудиосообщения и т. д.

Технологии
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