В Татарстане главе поселения предъявили продажу леса

Фото: "Реальное время"

В злоупотреблении должностными полномочиями заподозрили бывшего главу Ошторма-Юмьинского поселения Кукморского района Татарстана. По версии Следкома, он причастен к теневой схеме реализации леса по льготной цене.



В деле фигурируют справки за подписью подозреваемого 2013—2014 годов — о том, что жителям деревень Старая и Верхняя Юмья Кукморского района нужны дрова для бани и древесина для ремонта домов. По версии следствия, 270 кубометров леса по данным справкам получили некие неустановленные лица — по договорам купли-продажи, заключенным с Сабинским лесничеством по льготной цене.

При этом деревенские о возможности получить древесину таким способом даже не знали, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

На данный момент сотрудниками Следкома и экономической полиции МВД РТ выявлено пять эпизодов преступной деятельности с ущербом в 310 тысяч рублей.

Ранее сотрудники МВД и следствия поймали на взятке 560 тысяч сотрудницу миграционной службы.