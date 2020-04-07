МВД: в Казани участились случаи мошенничества с масками и антисептиками

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу участились случаи мошенничества. За прошедшую неделю в полицию поступило уже четыре подобных заявления.

Так, 31 марта в одну из аптек по ул. Чистопольской позвонила неизвестная, которая представилась заведующей. Она сообщила о скором привозе масок и антисептиков и попросила сотрудницу аптеки перевести всю имеющуюся в кассе выручку для оплаты.

24-летний фармацевт перевела 87 тыс. рублей, но маски так и не получила. Спустя некоторое время девушка созвонилась с заведующей, которая сообщила, что не давала никаких указаний. Вскоре девушка фармацевт сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных ведомств пресекать попытки спекулянтов извлечь прибыль на продажах медицинских масок. Это поручение последовало после информации в СМИ, что в Татарстане, Московской и Нижегородской областях граждане пытаются продать маски по цене, в десятки раз превышающей реальную.