Глава Следкома поручил принять меры против спекулянтов масками в Татарстане и других регионах

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных ведомств пресекать попытки спекулянтов извлечь прибыль на продажах медицинских масок.

Это поручения последовало после информации в СМИ, что в Татарстане, Московской и Нижегородской областях граждане пытаются продать маски по цене, в десятки раз превышающей реальную, сообщает СК.

Ранее в Казани задержали еще одних спекулянтов, которые продавали маски и антисептики по завышенным ценам. Полицейские провели контрольную закупку партии медицинских изделий. 4000 масок и 1000 флаконов антисептического средства обошлись правоохранителям в 336 тысяч рублей.