Mazda отзовет более 9 тыс. автомобилей CX-5

«Мазда Мотор Рус» отзовет в России 9040 автомобилей модели CX-5.

По данным Росстандарта, для ремонта отзовут автомобили, проданные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года. Причиной является мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения.

На машинах проверят работу передних светодиодных дневных ходовых и габаритных огней. В зависимости от полученного анализа дилеры бесплатно отремонтируют или заменят неисправные детали.

Ранее стало известно, что «Мазда Мотор Рус» отзовет 776 автомобилей Mazda 3, проданных с 28 июня по 30 декабря 2019 года.

