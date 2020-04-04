Митрополит Феофан совершил облет над городом с Казанской иконой Божьей матери — видео

Фото: Татарстанская митрополия

Вчера днем митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на вертолете облетел город и с иконами Казанской и Седмиезерной иконами Божией Матери.

В воздухе представители духовенства молились о заболевших, властях и жителях Татарстана, а также о врачах и сотрудниках социальных и экстренных служб — о тех, кто борется с новой болезнью. Молящиеся пропели акафист Казанскому образу Божьей Матери, а затем владыка осенил Казань почитаемыми списками икон.



Накануне муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совместно обратились к верующим.

