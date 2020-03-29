«Уфа» продлила карантин до 12 апреля

«Уфа» продлила карантин для футболистов, тренерского штаба и персонала до 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля», — сказал Газизов.

При этом, по словам функционера, «Уфа» пока не рассматривает вариантов оптимизации расходов на зарплаты футболистов. Подобные меры в клубе могут принять лишь в крайне кризисной ситуации.

По сообщениям СМИ, 17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был госпитализирован в инфекционную больницу с повышенной температурой и признаками ОРВИ. У игрока взяли два анализа на коронавирус, которые оказались отрицательными.



Напомним, РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля. По мнению почетного президента организации Вячеслава Колоскова сезон Российской-премьер лиги может возобновиться в середине мая.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ доиграют сезон в онлайн-симуляторе PES 2020.