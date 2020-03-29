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Почетный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ

16:53, 29.03.2020
Почетный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ
Фото: pixabay.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, сезон Российской-премьер лиги может возобновиться в середине мая. Тогда, по его словам, он может закончиться до конца июня.

«В УЕФА верят в лучшее. Все зависит от ситуации с коронавирусом в России и мире. Ведь доигрывать сезон предстоит не только командам РПЛ. В стране огромное количество команд», — заявил Колосков в интервью RT.

    Ранее сообщалось, что клубы РПЛ доиграют сезон в онлайн-симуляторе PES 2020.

    До этого Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке проведения всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.

    СпортФутбол
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