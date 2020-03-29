Почетный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, сезон Российской-премьер лиги может возобновиться в середине мая. Тогда, по его словам, он может закончиться до конца июня.

«В УЕФА верят в лучшее. Все зависит от ситуации с коронавирусом в России и мире. Ведь доигрывать сезон предстоит не только командам РПЛ. В стране огромное количество команд», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ доиграют сезон в онлайн-симуляторе PES 2020.

До этого Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке проведения всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.