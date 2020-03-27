Минздрав Татарстана и «Яндекс» запустили в Казани проект «Помощь рядом»

В пятницу, 27 марта, Минздрав Татарстана и «Яндекс» начали тестировать в Казани проект «Помощь рядом». Он поможет организовать доставку к больным врачей 39 больниц столицы РТ.

Проект предполагает, что водители по собственному желанию присоединятся к выделенному автопарку и будут доставлять врачей. Пациент не должен делать дополнительных манипуляций и вызывает врача на дом привычным способом — позвонив в больницу.

Далее врач оставляет заявку, и кто-то из водителей откликается на нее. «Все задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

«Мы в «Яндексе» готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом», — заявил гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

Помимо транспортировки медицинского персонала, Яндекс планирует также запустить доставку медикаментов и товаров первой необходимости.