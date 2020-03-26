Игроки УНИКСа сделали пародию под песню UNO группы Little Big
Баскетболисты УНИКСа записали пародийный видеоклип на песню UNO российской группы Little Big.
«Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует. Группа Little Big предложила повторить их танец из клипа под песню, созданную для «Евровидения». Версия челленджа от УНИКСа в нашем новом видео», — говорится в сообщении пресс-службы в посте с видеороликом.
Напомним, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno являлся самым популярным среди участников.
Ранее российские синхронистки поддержали группу Little Big после отмены «Евровидения», исполнив танец из их видеоклипа, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил себя с одним из героев танца.СпортБаскетбол Татарстан
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