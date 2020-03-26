Игроки УНИКСа сделали пародию под песню UNO группы Little Big

Фото: Скриншот видео

Баскетболисты УНИКСа записали пародийный видеоклип на песню UNO российской группы Little Big.

«Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует. Группа Little Big предложила повторить их танец из клипа под песню, созданную для «Евровидения». Версия челленджа от УНИКСа в нашем новом видео», — говорится в сообщении пресс-службы в посте с видеороликом.

Напомним, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno являлся самым популярным среди участников.

Ранее российские синхронистки поддержали группу Little Big после отмены «Евровидения», исполнив танец из их видеоклипа, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил себя с одним из героев танца.