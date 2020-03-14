Врач рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, одними антибиотиками тут не помочь и обязательно нужна комбинированная терапия со средствами, стимулирующими иммунитет.

Обычно в таких случаях назначаются цефалоспорины четвертого поколения в комбинации с линкомицином.

«Мы понимаем, что резко пострадает иммунитет, мы понимаем высокую уязвимость человека к той инфекции, которая у него начинает колонизироваться в дыхательных путях. К сожалению, мы четкой такой линии не имеем. Но то, что реально может помогать таким больным в такой ситуации, — это иммуноглобулины... заместительная терапия», — сказал Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия».

Ранее Чучалин рассказал о четырех этапах болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.