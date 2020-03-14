Peugeot и Citroen отзовут в России более 4,2 тыс. автомобилей

«Пежо Ситроен Рус» отзовет в России 2 704 автомобиля Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также 1 542 машины Citroen Jumpy и Citroen Spacetourer.

По данным Росстандарта, под отзыв попадают автомобили, проданные с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года. Причиной такого шага является недочет в креплении топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива.

На отозванных машинах проверят и при необходимости заменят гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзывает 12 192 автомобиля Lada Vesta, XRay, Largus.