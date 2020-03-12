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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

10:19, 12.03.2020
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
Фото: isu.org

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году в канадском Монреале отложен на неопределенное время из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято правительством Квебека, сообщила министр здравоохранения региона Даниэль Макканн.

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил отмену чемпионата мира.

«В ближайшие недели ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию — 2020 позднее в этом году. Но в любом случае он состоится не ранее октября.

ISU сожалеет, что самый важный турнир сезона не будет проведен в запланированные сроки, однако безопасность и благополучие всех сторон для нас в приоритете. Мы уверены, что спортсмены и болельщики поймут это решение», — говорится в сообщении ISU.

Турнир должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

СпортФигурное катание
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