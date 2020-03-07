Совладелец ЛУКОЙЛа назвал потери Росси от провала сделки ОПЕК

Фото: Реальное время

После провала сделки по снижению добычи нефти в рамках ОПЕК Россия может начать терять по $150 млн рублей в день, заявил совладелец ЛУКОЙОЛа Леонид Федун.

В разговоре с The Bell Федун назвал отказ России поддержать сделку нерациональным и неожиданным решением. По его мнению, потери не сможет компенсировать рост добычи в результате провала сделки.

Напомним, что о провале сделки стало известно накануне вечером, продолжать соглашение по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК отказалась именно Россия. Страны ОПЕК выступали за сокращение добычи из-за падения цен на фоне вспышки коронавируса.

Сделка прекращает свое действие с 1 апреля.