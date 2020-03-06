Самая длинная пробка сегодня в Казани продержалась 2,5 часа

Фото: скриншот

В пятницу, 6 марта, затор от улицы Чехова до проспекта Альберта Камалеева растянулся на 3,4 км и стал самой длинной пробкой за сегодняшний день. Она продержалась 2 часа 30 минут.

В число крупных заторов также попали пробки от улицы Владимира Кулагина до площади Вахитова (2,8 км, продержалась 2 часа 10 минут), от улицы Тополевой до Сибирского тракта,(2,8 км, продержалась 2 часа 20 минут), от Сибирского тракта до улицы Тополевой (2,8 км, продержалась 1 час), от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина (2,7 км, продержалась 1 час).



Сегодня максимальная загруженность казанских дорог вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями сегодня вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Марселя Салимжанова — Оренбургский тракт в центр (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).

Также, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Фермское шоссе из центра (5 баллов, что на 3 балла выше обычного), улица Марселя Салимжанова — Оренбургский тракт в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Оренбургский тракт из города (2 балла, что на 2 балла выше обычного)

