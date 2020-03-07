Hyundai официально анонсировал приход в Россию обновленного Creta

Обновленный кроссовер Hyundai Creta уже скоро появится в продаже на территории России. Об этом официально заявил автопроизводитель.

Основные отличия обновленной версии связаны с ее внешним видом — кроссовер получит двухцветную окраску. Покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Также корейский производитель анонсировал появление некой «особой» версии Creta, которая, как уверяют в компании, станет «самой яркой за всю историю модели».

Линейка двигателей осталась прежней: 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы.