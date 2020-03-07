Новости авто

04:33 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Hyundai официально анонсировал приход в Россию обновленного Creta

03:13, 07.03.2020
Hyundai официально анонсировал приход в Россию обновленного Creta
Фото: hyundai.ru/

Обновленный кроссовер Hyundai Creta уже скоро появится в продаже на территории России. Об этом официально заявил автопроизводитель.

Основные отличия обновленной версии связаны с ее внешним видом — кроссовер получит двухцветную окраску. Покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Также корейский производитель анонсировал появление некой «особой» версии Creta, которая, как уверяют в компании, станет «самой яркой за всю историю модели».

Линейка двигателей осталась прежней: 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы.

Авто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров