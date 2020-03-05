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Из аптек Татарстана пропали медицинские маски

07:47, 05.03.2020 1
Из аптек Татарстана пропали медицинские маски
Фото: Максим Платонов

В аптеках Казани пропали медицинские маски — ни в одной из тех, что обзвонили и обошли корреспонденты «Реального времени», этих изделий не нашлось. Искать бессмысленно, подтвердили нам и в единой справочной лекарств — этих товаров нет уже несколько дней:

— Послать вас некуда, потому что куда бы мы не направили, в любую аптеку, все опять возвращаются к нам — нигде масок уже нет. Мы уже устали отвечать на вопросы о масках, ажиотаж ужасный. Вот по сайту в аптеках «Вита» числятся маски, а начинаешь им звонить — ничего уже нет, — сообщила оператор справочной лекарств 003.

В Росздравнадзоре «Реальное время» заверили, что в республике имеется 10-дневный запас масок, но назвать адреса, где их можно приобрести, затруднились. Повлиять на ситуацию в рамках действующего законодательства не могут: медицинские маски не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому принудить аптеки к их закупке или применить к ним какие-либо санкции у Росздравнадзора оснований нет.

Подробнее в материале «Реального времени».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты от инфекций.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    Повлиять на ситуацию в рамках действующего законодательства не могут: медицинские маски не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому принудить аптеки к их закупке или применить к ним какие-либо санкции у Росздравнадзора оснований нет. Совершенно не корректный ответ. Масок нет на оптовых складах! Аптеки тут не причем!!!
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