Из России запретили вывозить маски, респираторы и противочумные костюмы

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты от инфекций. Соответствующее постановление опубликовано сайте кабинета министров.

Согласно приложению к документу, до 1 июня 2020 года из России запрещено вывозить респираторы для работы с защитными очками третьей степени защиты, респираторы противоаэрозольные, герметичные защитные очки, полнолицевые маски с противоаэрозольными фильтрами (и сами фильтры), одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, противочумные костюмы многоразового использования. В списке также есть бахилы, маски, перчатки, вата и халаты.

Исключение составляет вывоз продукции в качестве оказания международной гуманитарной помощи, а также использование медицинских изделий в личных целях.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об уменьшении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей.

