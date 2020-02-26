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Кадыров вышел на ринг против бойца ММА Емельяненко

10:31, 26.02.2020 2
Кадыров вышел на ринг против бойца ММА Емельяненко
Фото: instagram.com/alexemelyanenko

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел спарринг-матч на ринге против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом спортсмен сообщил в своем «Инстаграм».

«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг», — написал Емельяненко и прикрепил пару фотографий с боя.

Напомним, в конце декабря Кадыров вызвал Емельяненко на ринг, чтобы преподать тому урок, и пообещал нокаутировать бойца в пятом раунде. Чуть позже спортсмен дал согласие на бой по боксерским правилам.

Сам Кадыров пока не прокомментировал информацию о состоявшемся поединке.

Спорт
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:38
    Мужики.

    Таких мало осталось.
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  • Анонимно 10:54
    Поберег бы головушку Рамзан Ахматович . Кабинку то встряхнут.
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