Кадыров вышел на ринг против бойца ММА Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел спарринг-матч на ринге против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом спортсмен сообщил в своем «Инстаграм».

«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг», — написал Емельяненко и прикрепил пару фотографий с боя.

Напомним, в конце декабря Кадыров вызвал Емельяненко на ринг, чтобы преподать тому урок, и пообещал нокаутировать бойца в пятом раунде. Чуть позже спортсмен дал согласие на бой по боксерским правилам.

Сам Кадыров пока не прокомментировал информацию о состоявшемся поединке.