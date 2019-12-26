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Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

23:34, 26.12.2019
Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова
Фото: instagram.com/alexemelyanenko

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов на поединок от Рамзана Кадырова. Он согласился провести бой по правилам бокса.

«Право выбора, по каким правилам, место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг, готовь перчатки, Рамзан, будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», — написал Емельяненко в Instagram.

Напомним, в ноябре Емельяненко бился за звание чемпиона «РЕН ТВ» со стронгменом Михаилом Кокляевым. Он отправил противника в нокаут уже в первом раунде.

Спорт
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