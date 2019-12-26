Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов на поединок от Рамзана Кадырова. Он согласился провести бой по правилам бокса.

«Право выбора, по каким правилам, место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг, готовь перчатки, Рамзан, будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», — написал Емельяненко в Instagram.

Напомним, в ноябре Емельяненко бился за звание чемпиона «РЕН ТВ» со стронгменом Михаилом Кокляевым. Он отправил противника в нокаут уже в первом раунде.