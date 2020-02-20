Стал известен график игр «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем официальном сайте сетку матчей первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс», гарантировавший себе первую строчку в Восточной конференции, начнет плей-офф 2 марта в Казани. Также команда Квартальнова сыграет домашнюю встречу 4 марта. После чего отправится на выезд.

В гостях казанцы проведут как минимум две игры, 6 и 8 марта. В случае если понадобятся дополнительные матчи, встречи пройдут 10, 12 и 14 марта.

Напомним, что в первом раунде плей-офф команды играют до четырех побед одной из сторон.