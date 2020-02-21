Производитель мишек Тедди судится с казанскими приставами

Корпорация из Великобритании Carte Blanche Greetings Limited и ее представительство в Иваново 18 февраля подали в Арбитражный суд Татарстана иск к отделу судебных приставов №1 по Советскому району Казани УФССП по РТ.

Истец требует признать незаконными решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя. Судебное заседание пока не назначено, следует из картотеки арбитражных дел.

Стоит отметить, что это не первый иск Carte Blanche Greetings Limited к отделу судебных приставов №1, предыдущий был подан 20 января. Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля. Суд установил, что компания обратилась в арбитраж о признании бездействия со стороны и.о. начальника ОСП №1 по Советскому району Гинатуллиной Г.М и судебного пристава-исполнителя Балабановой А.В. по непринятию соответствующих мер к своевременному перечислению денежных средств, не дачу ответов на запросы и жалобы взыскателя, чем нарушили его права.



Корпорация Carte Blanche Greetings Limited — производитель детских игрушек, известна выпуском плюшевых медведей Тедди.