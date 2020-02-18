Эксперты рассказали о новом способе кражи персональных данных

Маркетологи начали вычислять телефонные номера пользователей, заходящих на сайты с мобильных устройств. Специалисты счтают это кражей персональных данных.

Новая технология может носить массовый характер, пишут «Известия». Опрошенные газетой эксперты рассказали, что по распоряжению заказчика, компании устанавливают на определённом ресурсе код, который и вычисляет телефонный номер.

Это влечет за собой поток спама, причем речь идет о рекламных звонках. Между тем, вычисление мобильных номеров телефонов нарушает как минимум два российских закона: «О персональных данных» и « О рекламе». Для борьбы с навязчивыми продавцами россиянам советуют обращаться в Роскомнадзор и ФАС.

Ранее в DarkNet 12 февраля появилось объявление о продаже данных 20 тыс. клиентов Сбербанка стоимостью по 35 рублей за строку.

