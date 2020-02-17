«Салават Юлаев» обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ.

Такое стало возможным благодаря победе над «Сочи» (2:0). После этого матча уфимцы набрали 66 очков и оторвались от 9-го места Восточной конференции на недосягаемое расстояние.

Таким образом, на Востоке остались вакантными две позиции. Среди претендентов сразу пять команд — «Металлург», «Куньлунь», «Нефтехимик», «Амур» и «Адмирал».

Напомним, ранее экс-тренер «Ак Барса» Владимир Вуйтек заявил, что по его мнению, «Салават Юлаев» сможет укрепить свои шансы на выход в плей-офф после игры с «Сочи».