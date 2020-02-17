Владимир Вуйтек: «Салават Юлаев» должен упрочить свое положение на Востоке»

Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Вуйтек дал прогноз на сегодняшнюю игру регулярного первенства КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи».

«Сочи» сейчас показывает неплохие результаты, набирает очки, чтобы выполнить свою задачу и попасть в плей-офф, но все-таки фаворитом я считаю Уфу и думаю, что она должна победить. Для сочинцев это последний матч в выездной серии, у них накопится усталость, чем «Салават» и воспользуется.

«Салават» перед своими болельщиками в целом играет хорошо, правда, бывают такие поражения, как недавнее от «Спартака» (2:5), но «Сочи» уступает в классе уфимцам, поэтому в этой игре победа будет за хозяевами. Конечно, сочинцам очки нужнее, но все-таки усталость скажется, и им придется непросто против классного соперника. «Салават Юлаев» превосходит в качестве игроков «Сочи» и должен упрочить свое положение на Востоке.

«Сочи» в последних матчах играет надежно в обороне и не пропускает много шайб, и для более успешных результатов сочинцам нужно прибавить в атакующих действиях. Тем более на фоне усталости «Сочи» сыграет вторым номером, внимательно играя в обороне, и по этой причине я не жду от «Салавата» много голов», — считает Вуйтек.

Владимир Вуйтек возглавлял казанский «Ак Барс» в сезоне-2003/2004 и стал бронзовым призером чемпионата России. После его увольнения на пост тренера казанцев был назначен Зинэтула Билялетдинов.