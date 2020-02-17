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Cadillac отзовет в России более 300 автомобилей

14:13, 17.02.2020
Cadillac отзовет в России более 300 автомобилей
Фото: ja.wikipedia.org

«Джи эм авто» отзовет в России 321 автомобиль марки Cadillac XT5. Машины были проданы с 2017 по 2019 годы.

Автомобили отзывают из-за кронштейна громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и его отдельных элементов крепления. Они расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления.

На транспортных средствах бесплатно заменят кронштейны и крепежи громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, говорится в сообщении Росстандарта.

Ранее сообщалось, что Росстандарт в 2019 году согласовал 139 программ по отзыву 649 594 автомобилей.

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