Cadillac отзовет в России более 300 автомобилей

«Джи эм авто» отзовет в России 321 автомобиль марки Cadillac XT5. Машины были проданы с 2017 по 2019 годы.

Автомобили отзывают из-за кронштейна громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и его отдельных элементов крепления. Они расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления.

На транспортных средствах бесплатно заменят кронштейны и крепежи громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, говорится в сообщении Росстандарта.

Ранее сообщалось, что Росстандарт в 2019 году согласовал 139 программ по отзыву 649 594 автомобилей.