Дизайнеры воссоздали вид нового Renault Logan по утекшим фотографиям

На этой неделе в Сети появились первые неофициальные фотографии с тест-драйва нового поколения Renault Logan. На основе этих фотографий издание «Колеса.ру» воссоздало вид нового седана.

Ожидается, что в новом поколении Logan получит совершенно другой кузов, который будет выполнен в стиле старших моделей. Спереди появятся крупные и слегка зауженные светодиодные фары, визуально объединенная с ними радиаторная решетка и более рельефный капот.

Продаваться новый Logan, вероятно, будет под брендом Dacia. Премьера может состояться на Парижском автосалоне в октябре. О технических характеристиках автомобиля пока не сообщается.