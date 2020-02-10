Обладатель уникального голоса — Димаш Кудайберген выступит в Казани

«Казахстанский чудо-голос», «космический мальчик» Димаш Кудайберген представит казанскому зрителю свою концертную программу 20 февраля в «Татнефть Арене».

В его голосе умещается три — баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Он играет на разных инструментах и поет на девяти языках. В родном Казахстане он получил все возможные награды и премии. В Китае он был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, «Лучшим зарубежным певцом» по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала «ОК», и еще десятки титулов «самого-самого» по версии других музыкальных жюри.

Популярность Димаша кажется анахронизмом. Как ради «Битлз» в шестидесятые годы поклонники готовы были лечь под танк, так в 2019-м юноша из Казахстана с внешностью героя манга и мудростью восточного философа вызывает самоотверженное, почти истерическое обожание.



— Омар Хайям сказал: «Не завидуйте тем, кто удачлив и богат. Ведь за рассветом всегда наступает закат». Хорошее или плохое — это только миг в жизни. Духовное богатство

человека для меня важнее, чем его профессиональные навыки. Мы пришли в мир, чтобы быть людьми. Не певцами, учителями, а Человеком, — отвечает Димаш на вопрос, не кружится ли голова от его паназиатской славы.



Впервые на сцену Динмухаммед (Димаш) Канат-Улы Кудайберген вышел в возрасте двух лет. Его родители — Канат и Светлана Айтбаевы — оба заслуженные певцы Казахстана. Все детство Димаш участвовал в концертах и музыкальных конкурсах, пел, играл на классических и народных казахских инструментах, сам сочинял стихи и аранжировал музыку. В воспитании музыкального дарования мальчика принимала участие вся семья. Когда Димаш поступил в Казахский национальный университет искусств в Астане, вместе с ним в столицу из Актобе переехала вся его семья.



В 2015-м он выиграл «Славянский базар» в Витебске, а в 2016 году директор Astana Opera предложил ему карьеру оперного певца. Димаш поступил нетипично, выбрав эстраду. Он подвизается в еще более нетипичном и редком жанре неоклассики (яркий представитель этого направления — Андреа Бочелли). Димаш Кудайберген исполняет как классические произведения в популярных аранжировках и народные песни в классическом переложении, так и собственные песни и свои версии мировых поп-хитов, используя возможности своего голоса.



— Я хочу показать, что на эстраде все еще существует искусство, — говорит Димаш. — Это очень важно в нынешнее время, потому что шоу-индустрия сейчас больше «хайпует», нежели занимается творчеством.



Всеазиатская слава пришла к Димашу после того, как его пригласили поучаствовать в китайском телешоу Singer на канале Hunan TV. В 22 года он стал самым молодым певцом в истории программы, где выступают признанные звезды. Он надеялся продержаться в конкурсе хотя бы до середины сезона. В итоге прошел все четырнадцать туров конкурса и в финале занял второе место, уступив певице из Гонконга Сэнди Лэм. Димаш участвовал еще в ряде китайских телевизионных шоу и записал несколько китайских синглов. После этого количество его поклонников стало расти в геометрической прогрессии.



На его самом первом сольном концерте в Астане присутствовали 30 тысяч зрителей. А вскоре в Алма-Ате во время концерта на открытой площади его уже слушали 150 тысяч человек. Именно на этом выступлении Димаш взял свою самую высокую ноту — ре пятой октавы, в свистковом регистре. До этого его пределом было соль четвертой октавы — наравне с певицей Мэрайей Кэри.



Первый европейский концерт Димаша состоялся в Лондоне. За ним последовали два сольных концерта в Москве, Санкт- Петербурге. И вот теперь Казань сможет услышать этот феноменальный голос.