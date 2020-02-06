Верховный суд РТ встал на сторону бизнесмена, купившего украденную недвижимость в Чистополе

Верховный суд Татарстана сегодня встал на сторону чистопольского предпринимателя Константина Михеева. Суд отменил решение Чистопольского городского суда об истребовании у Михеева приобретенной недвижимости.



Судебный иск об истребовании у предпринимателя приобретенных им в 2012 году в собственность трех производственных зданий и земельного участка в переулке Учхоз подало Чистопольское РайПО — после того, как в июле 2018 года был вынесен приговор экс-председателю правления райпотребсоюза Елене Астафьевой и бывшему главбуху Людмиле Сафиной за хищение в 2010—2011 гг. принадлежавшей организации недвижимости.

Городской суд счел доводы истца достаточными для истребования зданий и земли у нового собственника. Однако сегодня, рассмотрев апелляционную жалобу Михеева, Верховный суд учел, что он купил здания и участок под ними законно, а кроме того, вложился в их капитальный ремонт и произвел дорогостоящие существенные улучшения недвижимости, и решение Чистопольского горсуда отменил.

Ранее «Реальное время» писало, что экс-председателя правления и бухгалтера Чистопольского райпо заподозрили в мошенничестве с приватизацией советского наследия.