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В Татарстане ненужные новогодние елки перерабатывают с помощью коз — видео

20:40, 03.02.2020
В Татарстане ненужные новогодние елки перерабатывают с помощью коз — видео

В Татарстане выброшенные новогодние елки пустили на корм козам в крестьянско-фермерских хозяйствах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Елки свозят на фермы грузовиками — они идут как добавка к основному рациону коз. Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Диля Карабанова рассказала, что в этот период кора и хвоя помогают козам набраться сил, от этого также увеличиваются надои. При этом кушают их только козы определенной породы.

В ограниченном количестве хвою потребляют также коровы и лошади, но тоннами их могут съедать лишь козы. На фермы выброшенные елки свозят КамАЗами.

В Казани уже четвертый год подряд работают пункты приема елок — в этом году их собрали более четырех тонн.

Общество Татарстан
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