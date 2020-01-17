Соцсети: в Казани нетрезвая девушка за рулем протаранила три машины

Фото: скриншот соцсетей

В Казани нетрезвая девушка за рулем «Хендэ» протаранила три машины. Видео с места происшествия выложили пользователи в соцсети.

По словам очевидцев, автоледи за рулем «Хендэ» вначале влетела в «Шевроле», а после вовсе выехала с дороги, где и столкнулась с «КИА» и внедорожником «БМВ».

Судя по всему, случившееся не расстроило девушку, которая продолжала слушать музыку на полную громкость в машине и веселиться. На кадрах видно, как возле нее стоят сотрудники ГИБДД.