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Соцсети: в Казани нетрезвая девушка за рулем протаранила три машины

23:37, 17.01.2020
Соцсети: в Казани нетрезвая девушка за рулем протаранила три машины
Фото: скриншот соцсетей

В Казани нетрезвая девушка за рулем «Хендэ» протаранила три машины. Видео с места происшествия выложили пользователи в соцсети.

По словам очевидцев, автоледи за рулем «Хендэ» вначале влетела в «Шевроле», а после вовсе выехала с дороги, где и столкнулась с «КИА» и внедорожником «БМВ».

Судя по всему, случившееся не расстроило девушку, которая продолжала слушать музыку на полную громкость в машине и веселиться. На кадрах видно, как возле нее стоят сотрудники ГИБДД.

ПроисшествияАвто Татарстан
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