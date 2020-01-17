В Казани осужденный за ТЦ «Адмирал» топ-менеджер ASG погасил ущерб 82 млн рублей и просит УДО

Фото: "Реальное время"

Сегодня Вахитовский суд Казани рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина. За трагедию в ТЦ «Адмирал» его приговорили к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы, с учетом времени в СИЗО и под домашним арестом срок истекает этой осенью, передает журналист «Реального времени».



На заседание пришли не меньше 15-ти потерпевших. Часть настроены резко против освобождения Хайруллина, требуя сначала полного погашения исков.

Напомним, приговор по делу о пожаре 2015 года вступил в силу в ноябре 2019-го. Хайруллин — единственный из 12 осужденных за «Адмирал», кому в апелляционной инстанции сократили срок — сразу в полтора раза. Верховный суд Татарстана решил, что наказание осужденного не должно превышать две трети от максимума, а при вынесении приговора суд первой инстанции необоснованно не применил последствия смягчающих обстоятельств — добровольного возмещения части ущерба при отсутствии отягчающих. После трагедии УК «АС Менеджмент» и ее директор лично погасили ущерб в 82 млн рублей.

После вступления приговора в силу Роберт Хайруллин погасил еще 80 тысяч рублей, а его адвокаты осужденного подали ходатайство об УДО.