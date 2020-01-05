СМИ назвали самые дешевые новые автомобили в России

«Российская газета» составила рейтинг самых дешевых новых автомобилей по состоянию на начало 2020 года.

На первом месте идет седан Lada Granta — эту машину можно купить за 455,9 тыс. рублей. На втором и третьем месте идут лифтбек и хэтчбек Lada Granta.

Далее идут универсал Lada Granta, седан Datsun on-DO, внедорожник Lada 4x4, хэтчбек Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross, седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero.

Ранее Казань вошла в число городов, где дороже всего сменить резину на автомобиле.