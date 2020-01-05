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СМИ назвали самые дешевые новые автомобили в России

16:55, 05.01.2020
СМИ назвали самые дешевые новые автомобили в России
Фото: ru.wikipedia.org

«Российская газета» составила рейтинг самых дешевых новых автомобилей по состоянию на начало 2020 года.

На первом месте идет седан Lada Granta — эту машину можно купить за 455,9 тыс. рублей. На втором и третьем месте идут лифтбек и хэтчбек Lada Granta.

Далее идут универсал Lada Granta, седан Datsun on-DO, внедорожник Lada 4x4, хэтчбек Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross, седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero.

Ранее Казань вошла в число городов, где дороже всего сменить резину на автомобиле.

Авто
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