В ходе операции «Ель» в Татарстане задержали восемь нарушителей

Фото: Инна Серова

Всего восемь фактов нарушений было выявлено в декабре 2019 года в Татарстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ель», сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан на сегодняшней пресс-конференции. Это шесть случаев незаконной рубки деревьев и два случая сбора хвойной лапки. Все нарушители срубили деревья для собственных нужд.

В прошлом году, по его словам, было зафиксировано 18 нарушений такого рода.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане с аукциона реализовано 3 886 новогодних елей и сосен, выращенных местными лесхозами.