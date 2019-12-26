Эксперты объяснили, почему ночная зарядка телефона губит мощность батареи

Директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте объяснил, чем опасно для телефона оставление зарядного устройства на ночь. По его словам, если вовремя не убрать телефон с зарядки, можно существенно сократить ресурс аккумулятора.

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30—50%. Лучше всего заряжать смартфон утром, когда есть возможность отключить телефон от сети при достижении 100% емкости батареи, передают «Известия».

Ранее аналитики высказали мнение, что через 2 года Apple выпустит полностью беспроводной iPhone. Один из новых смартфонов останется без разъема Lightning.