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Эксперты объяснили, почему ночная зарядка телефона губит мощность батареи

09:55, 26.12.2019
Эксперты объяснили, почему ночная зарядка телефона губит мощность батареи
Фото: ferra.ru

Директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте объяснил, чем опасно для телефона оставление зарядного устройства на ночь. По его словам, если вовремя не убрать телефон с зарядки, можно существенно сократить ресурс аккумулятора.

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30—50%. Лучше всего заряжать смартфон утром, когда есть возможность отключить телефон от сети при достижении 100% емкости батареи, передают «Известия».

Ранее аналитики высказали мнение, что через 2 года Apple выпустит полностью беспроводной iPhone. Один из новых смартфонов останется без разъема Lightning.

Технологии
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