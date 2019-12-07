Эксперты ожидают выпуска iPhone без разъема для зарядки

Аналитики считают, что через 2 года Apple выпустит полностью беспроводной iPhone. Один из новых смартфонов останется без разъема Lightning.

Это произойдет уже во второй половине 2021 года, уверен аналитик Ку Мин Чи. Заряжать флагманский смартфон компании можно будет только беспроводным устройством, пишет MacRumors.

Эксперт предсказывает, что в первой половине 2021 года Apple выпустит более доступный смартфон. Он предполагает, что телефон получит название iPhone SE 2 Plus. Предположительно модель получит экран во всю поверхность передней панели. При этом для снижения цены компания не оснастит его Face ID. Смартфон будет разблокироваться при помощи отпечатков пальцев, сканер которых будет встроен в кнопку на боковой панели.

Этот же эксперт прогнозирует выпуск в 2020 году сразу пяти новых моделей iPhone.

Напомним, что ранее сообщалось о переходе Apple на презентацию новых iPhone два раза в год. Эксперты полагают, что более вариативная линейка гаджетов и увеличение количества событий позволят бренду упрочить свои позиции на рынке.