Запад рекомендовал России активнее изымать незаконное богатство чиновников

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Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России активнее конфисковать имущество госслужащих, если законность владения им не подтверждается.

По данным FATF, Россия выступает источником преступных доходов значительная часть которых отмывается за рубежом. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля, передает РБК.

За 2014-2018 годы у преступников конфисковали 318,5 млрд руб. При этом доля изъятых активов об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.

По закону полиция должна обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше денег, чем задекларировано за три последних года. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать траты. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен, а его активы перейти в доходы государства.