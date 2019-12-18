Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

В этом году средняя стоимость смартфона в России выросла с 15,6 тыс. до 16,6 тыс. рублей. Об этом сообщили в МТС.

В «Связном» оценили среднюю стоимость смартфона в 2019 году в 16,8 тыс. рублей. В группе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, чтов России вырос спрос на флагманские модификации стоимостью выше 50 тыс. рублей, а продажи дорогих устройств выросли более чем на четверть в штучном выражении и на 30% в деньгах.

В целом, по оценке рейтейлеров, в 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится, по итогам прирост может составить около 1%, пишет РБК.

Ранее в России рекордно снизились цены на последний IPhone11 Pro Max.