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Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

08:10, 18.12.2019
Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона
Фото: pixabay.com

В этом году средняя стоимость смартфона в России выросла с 15,6 тыс. до 16,6 тыс. рублей. Об этом сообщили в МТС.

В «Связном» оценили среднюю стоимость смартфона в 2019 году в 16,8 тыс. рублей. В группе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, чтов России вырос спрос на флагманские модификации стоимостью выше 50 тыс. рублей, а продажи дорогих устройств выросли более чем на четверть в штучном выражении и на 30% в деньгах.

В целом, по оценке рейтейлеров, в 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится, по итогам прирост может составить около 1%, пишет РБК.

Ранее в России рекордно снизились цены на последний IPhone11 Pro Max.

Технологии
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