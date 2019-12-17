В России насчитали 881 тыс. автомобилей Opel

На 1 июля 2019 года на территории России было зарегистрировано 881 тыс. машин Opel — 871,8 тыс. легковых и 9,2 тыс. легких коммерческих автомобилей.

Самой популярной легковушкой стала Astra (356 тыс.). Далее идет Vectra (99,7 тыс.), Corsa (92,8 тыс.) и Zafira (65,6 тыс.).

В сегменте LCV самым распространенными у Opel стали Vivaro (3,4 тыс.) и Movano (1,4 тыс.), пишет «Автостат».

Напомним, что ранее немецкий производитель автомобилей Opel возобновил продажи в России — первые модели уже поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве и ряде других городов РФ. Для покупки доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life.

