Путин: «Фонд поддержки моногородов получит примерно 5,5 млрд рублей в течение трех лет»

Президент России Владимир Путин в Набережных Челнах встретился с работниками КАМАЗа. Так, он заявил, что Фонд поддержки моногородов получит примерно 5,5 млрд рублей в течение трех лет, на часть этих средств, очевидно, могут рассчитывать и Набережные Челны.

По его словам, меры поддержки рождаемости недостаточны, они будут совершенствоваться. Также Путин признался, что властям также нужно работать над снижением ставки по ипотечным кредитам.

Также Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке КАМАЗа. Главу государства сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.