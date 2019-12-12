Арбитраж Татарстана отменил сделку «Тандем-Д» по продаже ООО «Джукетау»
Арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку застройщика «Тандем-Д». Решено отменить продажу уставного капитала ООО «Джукетау».
Согласно определению суда, основанием для отмены была заниженная цена. Из материалов, приведенных в реестре сведений о банкротстве, 100% капитала компании ушло физлицу за 57 750 рублей.
Напомним, что «Тандем-Д» выступал застройщиком «Экопарка «Дубрава». Его имущество оценили в 2,6 млрд рублей.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», действующий владелец ООО «Джукетау» также является бенифициаром компании «Экопарк-сервис. По итогам 2017 года «Джукетау» показало выручку в 3 млн рублей и убыток в 58 тыс. рублей. Более поздние данные отсутствуют.
Руководителем компании указан Фанис Каримов. Как ранее писало «Реальное время», он же является руководителем АИЖК РТ, сменив там Андрея Симакова.Бизнес Татарстан
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