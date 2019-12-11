В Ижевске во время тихого часа в частном детском саду умерла девочка

В частном детском саду Ижевска во время тихого часа умерла годовалая девочка. Следственные органы СК по Удмуртии возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, тело маленькой воспитанницы без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено 10 декабря, в 15 часов.

В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия, также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, сообщает Izhlife.

Ранее в Нарьян-Маре мужчина во время тихого часа проник в детский сад и убил ребенка.