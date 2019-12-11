Управляющий «ФОН Ривьеры» потребовал взыскать убытки с руководства
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «ФОН Ривьера» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-главу компании Дианы Ахметзяновой.
Соответствующее сообщение опубликовано накануне в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что во вторник также сообщалось о требовании возместить убытки стройкомпании «ФОН» к Анатолию Ливаде.НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым