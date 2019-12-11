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Недвижимость

Управляющий «ФОН Ривьеры» потребовал взыскать убытки с руководства

09:46, 11.12.2019
Управляющий «ФОН Ривьеры» потребовал взыскать убытки с руководства
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «ФОН Ривьера» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-главу компании Дианы Ахметзяновой.

Соответствующее сообщение опубликовано накануне в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что во вторник также сообщалось о требовании возместить убытки стройкомпании «ФОН» к Анатолию Ливаде.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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