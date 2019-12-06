Татарстан вошел в рейтинг регионов России с самым большим количеством автодилеров

Татарстан занял четвертое место в топ-10 регионов России по количеству автодилеров. В республике их насчитывается 120.

Лидером списка, составленного «Автостатом», является Москва вместе с Подмосковьем, где числится 565 дилерских центров. Второе место занимает Санкт-Петербург с Ленинградской областью (238 автосалонов), тройку замыкает Самарская область (122).

После Татарстана идут Тюменская область (120), Краснодарский край (117), Свердловская область (116), Челябинская область (113), Башкирия (100) и Ростовская область (88).

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в силу вступит федеральный закон, согласно которому автодилеры сами смогут регистрировать новые машины. Благодаря этому автомобиль из салона будет выезжать с новыми номерами.