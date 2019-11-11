Гендиректор «Сочи» опроверг слухи о скором назначении Бердыева

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Александра Точилина и назначении бывшего наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева.

— Точилин может покинуть «Сочи»? На его место прочат Курбана Бердыева и Дмитрия Кириченко. Это правда?

— Нет, эти слухи не имеют под собой почвы. Устали мы уже, начитаетесь каких-то источников, а потом... Видимо, кто-то подогревает обстановку вокруг «Сочи».

— Каков у руководства клуба кредит доверия к Точилину?

— Не очень хочется отвечать на этот вопрос. Раз он тренер, значит, доверие к нему есть. Или у нас на официальном сайте уже написано, что Точилин снят с должности? Или вы думаете, мы сейчас пойдем направо-налево, если бы даже захотели поменять кого-то из тренеров? Понятно, что мы долго выиграть не можем, но если что-то такое и происходит в клубах, то это обсуждается внутри коллектива, — сказал Рубашко.

Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым два раза становился чемпионом России по футболу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.